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Культура и отдых

Презентация книги "ПоэZия русской зимы" прошла в Нижнем Новгороде

18 октября 2024 18:02  [115] Культура и отдых

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Презентация книги "ПоэZия русской зимы" прошла в центре "Пешков" в Нижнем Новгороде 18 октября. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород"с места события. 

На презентации сборника стихов собрались участники СВО, в частности, из Луганска, Санкт-Петербурга, Ленинградской области. 

В книгу, в том числе, включены произведения Алисы Орловой и Дмитрия Молдавского, которые являются выпускниками мастерской нижегородского писателя Захара Прилепина. 

По словам поэта, журналиста и куратора проекта Яны Довгаленко, книга "ПоэZия русской зимы"является второй в серии поэтического проекта RT.

"Первая книга "ПоэZия русского лета", посвященная 8-летней войне на Донбассе, вышла в 2022 году. Вторая книга посвящена именно СВО. В сборник вошли стихи, написанные за 2,5 года спецоперации. Здесь опубликованы стихи известных авторов - Дмитрия Мельникова, Анны Ревякиной, а также участника СВО, чиновника из Санкт-Петербурга Дмитрия Филиппова. Он принимал участие в боях за Авдеевку и начал писать стихи, будучи на фронте", - рассказала литератор. 

Яна Довгаленко также добавила, что самым молодым поэтом, чьи стихи вошли в сборник, стал участник СВО Амир Сабиров, который сейчас находится на фронте.

Ранее сообщалось, что нижегородских добровольцев проводили на СВО патриотическим концертом.

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Теги:
Литература СВО
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