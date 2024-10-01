Мусоропровод загорелся в многоквартирном доме на ул. Пермякова в Нижнем Новгороде Происшествия

фото: ГУ МЧС Нижегородской области

В результате неосторожного обращения с огнем пока не установленных лиц, произошло возгорания в многоквартирном жилом доме на улице Пермякова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, по прибытию спасателей дом был плотно задымлен с шестого по девятый этаж.

Так как был высок риск отравления продуктами горения жителей, сотрудники МЧС в дыхательных масках спасли четыре человека, в том числе двоих детей, и эвакуировали трех человек.

Возгорание мусора ликвидировано на площади 3 квадратных метров.

На месте пожара работали 29 специалистов МЧС и шесть единиц техники.

Отмечается, что поиски виновников аварии продолжаются.

Как сообщалось ранее, жительница Нижегородской области погибла на пожаре на скотном дворе. ЧП произошло в с. Богоявление на территории частного домохозяйства.

В горящее строение бросились 62-летняя хозяйка и ее 41-летняя дочь. Последняя, надышавшись дымом, скончалась до приезда врачей.