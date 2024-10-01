Мусоропровод загорелся в многоквартирном доме на ул. Пермякова в Нижнем Новгороде

фото: ГУ МЧС Нижегородской области
В результате неосторожного обращения с огнем пока не установленных лиц, произошло возгорания в многоквартирном жилом доме на улице Пермякова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, по прибытию спасателей дом был плотно задымлен с шестого по девятый этаж.
Так как был высок риск отравления продуктами горения жителей, сотрудники МЧС в дыхательных масках спасли четыре человека, в том числе двоих детей, и эвакуировали трех человек.
Возгорание мусора ликвидировано на площади 3 квадратных метров.
На месте пожара работали 29 специалистов МЧС и шесть единиц техники.
Отмечается, что поиски виновников аварии продолжаются.
Как сообщалось ранее, жительница Нижегородской области погибла на пожаре на скотном дворе. ЧП произошло в с. Богоявление на территории частного домохозяйства.
В горящее строение бросились 62-летняя хозяйка и ее 41-летняя дочь. Последняя, надышавшись дымом, скончалась до приезда врачей.
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