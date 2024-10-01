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Общество

Победителей Всероссийского конкурса "Семья года" наградили в Государственном Кремлевском Дворце

19 октября 2024 18:31  [93] Общество
фото: правительство Нижегородской области

фото: правительство Нижегородской области

18 октября в Государственном Кремлевском Дворце прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Семья года". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Лучшие семьи России получили дипломы победителей в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций".

Победителями стали 88 российских семей: в номинации "Многодетная семья" – 21 семья, в номинации "Молодая семья" – 16 семей, в номинации "Сельская семья" – 18 семей, в номинации "Золотая семья" – 12 семей, в номинации "Семья – хранитель традиций" – 21 семья.

Творческая семья Путюниных из Воскресенского округа была признана лучшей в номинации "Молодая семья". Супруги Александр и Екатерина воспитывают троих детей, папа – автор более 30 театральных постановок, а мама – руководитель хореографической студии.

"Получить звание "Семьи года" в Год семьи – это огромная честь для нас и большая ответственность. Главная семейная награда в стране у нас и это невероятный восторг! Спасибо нашим детям за участие и поддержку, и будем с гордостью носить этот титул", – поделились супруги Путюнины.

Как отметили в министерстве социальной политики региона, Александр и Екатерина Путюнины вместе с детьми – дочерьми Валерией и Викторией, и сыном Владимиром были единственными представителями Нижегородской области на федеральном этапе состязания.

"Поздравляю семью Путюниных, вы большие молодцы, ваши старания и таланты получили заслуженную награду. Нижегородские семьи достойно представляют регион на конкурсе и это уже вторая победа земляков в номинации "Молодая семья" – в 2022 году среди победителей оказалась семья Дормидонтовых из Городецкого муниципального округа. А в 2023 году семья Гроза из Воскресенского муниципального округа стала победителем в номинации "Сельская семья", – отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

По информации организаторов, в Год семьи в конкурсе приняли участие более 11 тысяч семей. По итогам региональных этапов конкурса в оргкомитет поступили и были рассмотрены 388 заявок со всех уголков страны.

Как сообщалось ранее, более 50 семей из 24 муниципальных и городских округов Нижегородской области стали дипломантами и призерами финала фестиваля семейного художественного творчества.

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Теги:
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