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Общество

Итоги областного фестиваля семейного творчества подвели в Нижегородской области

16 мая 2024 12:39  [54] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 50 семей из 24 муниципальных и городских округов Нижегородской области стали дипломантами и призерами финала фестиваля семейного художественного творчества. Как сообщает пресс-служба правительства региона, фестиваль было приурочен к празднованию в России Года семьи, который проводится в стране по инициативе президента Владимира Путина. Организаторами фестиваля являются министерство образования и науки Нижегородской области и Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера".

На фестивале прошло награждение победителей и призеров четырех конкурсов: регионального этапа ХII Всероссийского конкурса творческих проектов "Моя семейная реликвия", регионального этапа Всероссийского конкурса "Семейные старты ЮИД", областного онлайн-проекта "День единых действий #PROсемьЯ" и Фестиваля семейного художественного творчества.

В торжественной церемонии награждения участвовали уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова, председатель организационного комитета конкурса, консультант отдела воспитания, дополнительного образования и социально значимых проектов министерства образования и науки Нижегородской области Светлана Тарасова и директор Нижегородского центра развития воспитания детей и молодежи "Сфера" Татьяна Кечкова.

По словам дипломанта 2-й степени номинации "Все начинается с семьи" фестиваля семейного художественного творчества Елены Машенковой,  участие в таких конкурсах стала неотъемлемой частью семейного время препровождения.

Ранее сообщалось, что сообщество молодых семей создано в Нижнем Новгороде.

Кроме того сообщалось, что семья Скрябиных будет представлять Приокский район на городском фестивале "Семья года - 2024".

 

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Теги:
Семья Фестиваль
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