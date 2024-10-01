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Культура и отдых

Выставка картин "Арт без преград" открылась в Нижнем Новгороде

20 октября 2024 12:07  [133] Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

В Нижнем Новгороде открылась выставка Ольги Овсовой "Арт без преград" (12+). Студия интерьера объединила дизайнеров из совершенно разных отраслей.

Мероприятие стало коллаборацией дизайнерских искусств и объединило выставку авторских картин и показ модной коллекции.

"Название выставки выбрано не случайно, зрители увидели, как полотна оживают сразу в нескольких реальностях. Идея по созданию коллекции интерьерной живописи "осколок солнца" пришла в момент работы с искусственным интеллектом. Мне давно хотелось вдохнуть жизнь в полотна и выйти за рамки холста, сегодня моя мечта исполнилась", - поделилась Ольга Овсова .

Для каждого полотна автор создала клип при помощи искусственного интеллекта, причём работать с нейросетями она научилась на бесплатных курсах Роструда для молодых мам в декрете.

Выставка завершится сегодня вечером, вход на неё бесплатный.

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Теги:
Выставка Дизайн
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