Выставка картин "Арт без преград" открылась в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

В Нижнем Новгороде открылась выставка Ольги Овсовой "Арт без преград" (12+). Студия интерьера объединила дизайнеров из совершенно разных отраслей.

Мероприятие стало коллаборацией дизайнерских искусств и объединило выставку авторских картин и показ модной коллекции.

"Название выставки выбрано не случайно, зрители увидели, как полотна оживают сразу в нескольких реальностях. Идея по созданию коллекции интерьерной живописи "осколок солнца" пришла в момент работы с искусственным интеллектом. Мне давно хотелось вдохнуть жизнь в полотна и выйти за рамки холста, сегодня моя мечта исполнилась", - поделилась Ольга Овсова .

Для каждого полотна автор создала клип при помощи искусственного интеллекта, причём работать с нейросетями она научилась на бесплатных курсах Роструда для молодых мам в декрете.

Выставка завершится сегодня вечером, вход на неё бесплатный.