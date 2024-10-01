Россия временно ограничила ввоз цветов из Казахстана Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз в страну срезанных цветов и бутонов из Казахстана, эмбарго начнёт действовать с 21 октября. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на соответствующее решение ведомства.

Как пояснили в ведомстве, большинство срезанных цветов Казахстан реэкспортирует из Нидерландов, Польши и Бельгии, но в этих странах не обеспечивают необходимый контроль за безопасностью продукции. Так, в 2023 и 2024 годах в цветах обнаружили цветочного трипса.

Отмечается, что решение об ограничении экспорта принято для сохранения фитосанитарного благополучия России.

Напомним, ранее Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз некоторых продуктов из Казахстана. Речь идёт о пшенице, чечевице, семенах льна, томатах, перцах и дыне.