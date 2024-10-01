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Общество

Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство храма в Московском районе

21 октября 2024 11:43  [144] Общество

Фото: nne.ru

Министерство строительства региона выдало разрешение на строительство храма в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте регионального минстроя.

Новый храм в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах" будет построен у дома № 14 по улице Красный Пахарь в микрорайоне "Бурнаковский".

Инициатором строительства выступила Нижегородская Епархия РПЦ.

По данным сайта Нижегородской митрополии, каменная церковь сможет вмещать до 600 человек.

Напомним, новый храм планируется построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Строительство храмы
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