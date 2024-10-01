Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство храма в Московском районе Общество

Фото: nne.ru

Министерство строительства региона выдало разрешение на строительство храма в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте регионального минстроя.

Новый храм в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах" будет построен у дома № 14 по улице Красный Пахарь в микрорайоне "Бурнаковский".

Инициатором строительства выступила Нижегородская Епархия РПЦ.

По данным сайта Нижегородской митрополии, каменная церковь сможет вмещать до 600 человек.

Напомним, новый храм планируется построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.