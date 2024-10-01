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Экономика

ТПП предлагает скорректировать проект правил ведения реестра работодателей

21 октября 2024 11:59  [92] Экономика

Торгово-промышленная палата РФ предлагает доработать проект правил ведения реестра работодателей, сообщает ТАСС.

По мнению ТПП РФ, проект требует доработки, поскольку его принятие в текущем виде может привести к неоправданному увеличению числа компаний с нарушениями в сфере занятости, а также к репутационным рискам для таких компаний.

Ранее Минтруд разработал проект постановления правительства РФ "Об утверждении правил ведения реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости", который начнет действовать с 1 января 2025 года. Сведения реестра будут размещаться на сайте Роструда и будут общедоступными. При этом, работодатель может быть исключен из реестра по истечении года с момента установленного нарушения и при отсутствии новых.

В ТПП считают, что отдельные нарушения, которые допускает работодатель в трудовом договоре с работником, не могут приравниваться к нелегальной занятости. В ведомстве предлагают устранить критерий "ненадлежащего оформления трудового договора" из списка оснований для включения работодателя в реестр.

Ранее сообщалось, что Комитет по образованию появится в структуре ТПП Нижегородской области.

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Теги:
Работа ТПП Трудоустройство
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