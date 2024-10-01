Василий Суханов: "Надо синхронизировать процессы строительства нового жилья и реконструкции школ в районах Нижнего Новгорода" Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

"Вопросы от комитета по градостроительному развитию на "нулевом чтении" бюджета региона звучат ежегодно – и это хороший знак. Это чтение стало третьим за время работы нашего созыва, и на двух предыдущих мы озвучивали вопросы, связанные с перспективами развития и направлениями, нуждающимися в особом внимании депутатов в рамках отрасли. Это значит, что тема градостроительства остается актуальной даже при условии достижения запланированных показателей на протяжении каждого отдельно взятого периода", - отметил председатель комитета Заксобрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов, комментируя итоги "нулевого чтения" бюджета на 2025 год.

"Вопрос, который мы озвучили в этот раз, вновь касался проблемы развития инфраструктуры – строительства жилья и капитального ремонта социально значимых объектов. Это связано с тем, что в зону перспективной застройки в Нижегородской области попадает большое количество школ довоенной и послевоенной постройки. Дело в том, что депутаты нашего комитета прекрасно сознают – в условиях растущей плотности застройки вокруг этих образовательных учреждений, в один прекрасный день они просто-напросто не смогут принять на обучение всех детей из близлежащих микрорайонов. И это реальная проблема, над которой необходимо работать", - рассказал Василий Суханов.

"Поэтому наш вопрос базировался на необходимости синхронизировать процессы строительства нового жилья и реконструкции школ в районах Нижнего Новгорода. Составить четкий план, учитывая и рост нагрузки на ближайшие образовательные учреждения при закрытии "старого фонда" на капремонт. Это позволит максимально эффективно использовать бюджетные средства при обеспечении комфорта жителей", - подчеркнул председатель комитета по градостроительству ЗСНО.