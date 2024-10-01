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Общество

Оплата по геолокации заработает в электробусах Нижнего Новгорода с 22 октября

21 октября 2024 16:04  [108] Общество

Фото: Центр развития транспортных систем Нижегородской области

Оплата проезда по геолокации заработает в электробусах в нагорной и заречной частях Нижнего Новгорода с 22 октября. Об этом сообщили в региональном "Центре развития транспортных систем".

Для оплаты по геолокации нужно установить на свой гаджет приложение "Нижегородская область. Транспорт", разрешить использование местоположения пользователя и привязать свою банковскую карту для оплаты. Использовать валидатор при такой системе оплаты не нужно.

"В салонах электробусов будет размещен QR-код, наведя камеру на который пассажиры смогут скачать приложение или оплатить проезд, если приложение уже запущено. После оплаты пассажиру будет доступен электронный билет. Если у пассажира ранее уже было установлено это приложение, его нужно обновить на маркетах Google Play и App Store", - отметили в ЦРТС.

Кроме электронного билета, пассажиру в приложении также будет доступна вся история поездок.

Для проверки оплаты проезда контролеры будут использовать специальное приложение для считывания электронного билета. Повторно его использовать будет невозможно. Также будет запрещен скриншот экрана, поэтому переслать электронный билет третьему лицу не получится.

Напомним, два электробуса планируется запустить в Новинки в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт Электробусы
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