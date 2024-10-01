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Общество

Дорога к ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде построена на 75%

21 октября 2024 16:58  [38] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Строительство дороги к жилому комплексу "Окский берег" со стороны арзамасской трассы в Нижнем Новгороде завершено на 75%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, работы по строительству дороги идут по графику.

"Поручил дополнительно сделать пока во временном варианте примыкание новой дороги к уже существующей соседней. На следующий год уже рассчитаем полноценное строительство", - рассказал мэр.

Глава Нижнего Новгорода также осмотрел новую большую зону отдыха, которую обустроили в Новинках на месте бывшего пустыря по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

"Теперь там есть детская площадка, тренажеры, хоккейная коробка, скейт-парк, качели, лавочки, дорожки, освещение и деревья. Продолжим развивать эту территорию", - отметил глава города.

Напомним, девелопер GloraX приобрел 60 га для реализации проекта КРТ у Новинок.

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Теги:
Дороги Строительство
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