Питерский девелопер GloraX приобрел 60 га для реализации проекта КРТ у Новинок Экономика

Фото: сайт компании GloraX

Девелопер GloraX из Санкт-Петербурга выиграл на торгах земельный участок площадью 60 га для строительства жилого квартала по механизму комплексного развития территории рядом с поселком Новинки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Земельный участок расположен рядом с берегом реки Оки.

Общая площадь проекта КРТ - около 900 тысяч кв. метров. Продаваемая площадь проекта — жилой недвижимости, коммерческих помещений и паркингов составит более 650 тысяч кв. метров.

На территории жилого квартала разобьют сквер, появятся эко-маршруты и велодорожки.

"Новый проект станет вторым по величине в нашем портфеле и крупнейшим в Нижнем Новгороде. Проект расширяет линейку предложения в наиболее востребованном в регионе сегменте "комфорт" и позволит создать новый уровень качества жилой среды для десятков тысяч семей", - рассказал президент компании GloraX Дмитрий Кашинский.

Напомним, GloraX также намерен построить жилой комплекс на Гребном канале в Нижнем Новгороде, а также выразил намерение застроить площадку КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста.

Также ранее сообщалось, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Реновация улицы Черниговской стартовала в июле 2023 года. Здесь планируется построить культурный центр и рестораны.