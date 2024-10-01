Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрывали утром 22 октября

Утром 22 октября были введены временные ограничения введены на работу аэропорта Нижнего Новгорода им. Чкалова. Об этом предупредила Росавиация.
Согласно информации, ограничения действовали как на приём, так и выпуск воздушных судов.
По данным на 7:04 все ограничения были сняты.Напомним, ночью 20 октября средства ПВО и радиоэлектронной борьбы Нижегородской области отразили атаку украинских беспилотников на территории дзержинской промзоны.
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