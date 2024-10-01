Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрывали утром 22 октября Общество

Утром 22 октября были введены временные ограничения введены на работу аэропорта Нижнего Новгорода им. Чкалова. Об этом предупредила Росавиация.

Согласно информации, ограничения действовали как на приём, так и выпуск воздушных судов.

По данным на 7:04 все ограничения были сняты.