Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить на Казанское шоссе
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 октября 2024 08:26  [30] Ольга Балакина предложила проводить обучение вновь избираемых старост
22 октября 2024 07:40  [115] Скоростная пассажирская навигация завершилась в Нижегородской области
22 октября 2024 07:17  [123] Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 18 ноября
22 октября 2024 07:06  [180] Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрывали утром 22 октября
21 октября 2024 19:18  [294] Почти 4,6 тысяч нарушений правил пользования электросамокатами выявлено в Нижнем Новгороде
21 октября 2024 19:06  [274] Около 200 нижегородцев приняли участие в праздновании Дня отца в Доме народного единства
21 октября 2024 18:40  [275] ФНС Нижегородской области проводит "Дни открытых дверей"
21 октября 2024 18:16  [302] Центр репродуктивного здоровья планируется создать в Нижнем Новгороде
21 октября 2024 17:34  [303] Готовность спецтехники к зиме проверили в Нижегородском районе
21 октября 2024 16:58  [309] Дорога к ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде построена на 75%
Общество

Скоростная пассажирская навигация завершилась в Нижегородской области

22 октября 2024 07:40  [115] Общество

Фото: Кира Мишина

Скоростная пассажирская навигация завершилась в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, в навигацию 2024 года компания "Водолёт" на судах "Валдай" и "Метеор" перевезла 125 347 пассажиров, всего было совершено почти 4,2 тысячи рейсов.

Стоит отметить, что в прошлогоднюю навигацию пассажирами судов на подводных крыльях стали почти 81,1 тысячи человек, а в 2019 году - всего 4,1 тысячи.

Между Нижегородской областью и другими регионами было перевезено около 20,5 тысячи человек.

Среди самых популярных межрегиональных маршрутов оказалась новинка этого года - рейс до Ярославля: загрузка "Метеоров" на нём составила 125%. Так, некоторые пассажиры брали билеты до промежуточных остановок в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме, Костроме, а на их место садились уже новые пассажиры.

"В связи с такой востребованностью приняли решение в следующую навигацию развивать этот маршрут и увеличить на нём количество рейсов", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также популярностью пользовались рейсы до Казани, а также до Сарапула через Казань, поэтому маршруты будут открыты и в следующем году.

Внутри региона наиболее востребованными стали рейсы "Валдаев" до Бора, которыми воспользовались более 31,4 тысячи пассажиров, и до Городца (24,2 тысячи пассажиров).

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водный транспорт Навигация
Поделиться:
Новости по теме
17 ноября 2023 15:18  [810] Флот скоростных судов на Волге за два года вырастет в три раза
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph