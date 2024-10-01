Скоростная пассажирская навигация завершилась в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

Скоростная пассажирская навигация завершилась в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, в навигацию 2024 года компания "Водолёт" на судах "Валдай" и "Метеор" перевезла 125 347 пассажиров, всего было совершено почти 4,2 тысячи рейсов.

Стоит отметить, что в прошлогоднюю навигацию пассажирами судов на подводных крыльях стали почти 81,1 тысячи человек, а в 2019 году - всего 4,1 тысячи.

Между Нижегородской областью и другими регионами было перевезено около 20,5 тысячи человек.

Среди самых популярных межрегиональных маршрутов оказалась новинка этого года - рейс до Ярославля: загрузка "Метеоров" на нём составила 125%. Так, некоторые пассажиры брали билеты до промежуточных остановок в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме, Костроме, а на их место садились уже новые пассажиры.

"В связи с такой востребованностью приняли решение в следующую навигацию развивать этот маршрут и увеличить на нём количество рейсов", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также популярностью пользовались рейсы до Казани, а также до Сарапула через Казань, поэтому маршруты будут открыты и в следующем году.

Внутри региона наиболее востребованными стали рейсы "Валдаев" до Бора, которыми воспользовались более 31,4 тысячи пассажиров, и до Городца (24,2 тысячи пассажиров).