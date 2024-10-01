Почти на 4% выросли продажи подержанных авто в сентябре Экономика

В сентябре продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 3,9% по сравнению с сентябрем 2023 года и составили 529,4 тысяч авто, сообщает ТАСС.

Так, в сентябре 2024 года жители РФ приобрели 529,4 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,5% меньше, чем месяцем ранее (в августе - 560 тысяч), и на 3,9% превышает результат сентября прошлого года (509,5 тысяч).

Первое место среди брендов занимает отечественная Lada с показателем 127,5 тысяч единиц. Это на 10,5% больше, чем в сентябре прошлого года. На втором месте с показателем 54,2 тысяч единиц находится японская Toyota. Продажи автомобилей этого бренда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 8,3%. Тройку лидеров замыкает южнокорейская Kia. Продажи машины в отчетном месяце выросли на 15,5% и составили 32,3 тысяч единиц. В топ-5 также вошли Hyundai (30,3 тысяч единиц) и Nissan (25,1 тысяч единиц).

Самой популярной моделью с пробегом восьмой месяц подряд стал седан Lada 2107 с результатом 11,8 тысяч единиц. Это на 32,6% больше, чем в сентябре прошлого года. Всего за январь - сентябрь текущего этого года в стране продано 4,4 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что ушедший из России Hyundai снова зарегистрировал товарные знаки в Роспатенте.