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Нижегородские судебные приставы отправили на СВО конфискованный снегоболотоход

22 октября 2024 13:35  [141] Общество

Фото: пресс-служба ГУФССП по Нижегородской области

Нижегородские судебные приставы передали снегоболотоход, конфискованный по решению суда, на нужды специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

По данным ведомства, сотрудники ГИБДД остановили 45-летнего мужчину за рулем снегоболотохода в нетрезвом состоянии. Во время допроса выяснилось, что его ранее лишили водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина рассказал полицейским, что квадроцикл ему подарила мать на Новый год.

На водителя снегоболотохода завели уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Суд признал мужчину виновным и принял решение конфисковать квадроцикл марки HISUN HS550ATV с обращением его в собственность государства.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство, установил местонахождение снегоболотохода и наложил арест на имущество должника. После этого судебные приставы передали практически новый снегоболотоход представителям министерства обороны РФ для направления его на нужды специальной военной операции.

Напомним, судебные приставы отправили на СВО 10 конфискованных автомобилей в Нижегородской области.

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Теги:
СВО УФССП
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