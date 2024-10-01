Минэнерго сообщило о росте отгрузок бензина на внутренний рынок России на 3% Экономика

Отгрузки бензина на внутренний рынок выросли на 3%, на дизель - на 7%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов на совещании о развитии топливного рынка в Совете Федерации.

"Отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом увеличились на 3%, а по дизельному топливу - почти на 7%", - сказал Антон Рубцов.

Ранее сообщалось, что Россия продлила запрет экспорта бензина до 31 декабря.

Также сообщалось, что ФАС установила нарушения ценообразования на бензин в ряде регионов.