Минэнерго сообщило о росте отгрузок бензина на внутренний рынок России на 3%

Отгрузки бензина на внутренний рынок выросли на 3%, на дизель - на 7%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов на совещании о развитии топливного рынка в Совете Федерации.
"Отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом увеличились на 3%, а по дизельному топливу - почти на 7%", - сказал Антон Рубцов.
Ранее сообщалось, что Россия продлила запрет экспорта бензина до 31 декабря.
Также сообщалось, что ФАС установила нарушения ценообразования на бензин в ряде регионов.
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