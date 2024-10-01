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Общество

Четыре бомбоубежища в центре Нижнего Новгорода отремонтируют за 2,5 млн рублей

22 октября 2024 16:08  [1] Общество

Фото: с сайта flickr.com

Администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для ремонта четырех бомбоубежищ. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Защитные сооружения расположены в доме №10 по улице Варварской, в многоквартирном доме №57 по улице Ильинской, доме №12 по улице Короленко и в многоквартирном доме №54/2 по улице Ошарской.

В помещениях бомбоубежищ нужно будет отремонтировать стены, потолки, полы, заменить двери, сантехнику, а также установить новые люки, лазы и новые баки для воды.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 2,3 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Итоги аукциона подведут 31 октября.

Ремонт защитных сооружений должен завершиться до 6 декабря 2024 года.

Напомним, еще девять бомбоубежищ отремонтируют в Нижнем Новгороде до конца 2024 года.

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Теги:
Ремонтные работы ЧС
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