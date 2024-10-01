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Общество

Галина Михайлова: "Работа нижегородской санитарной авиации продолжится в прежнем режиме"

22 октября 2024 18:45  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова посетила пациентов, пострадавших при жесткой посадке вертолета санавиации, которых госпитализировали в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко. Подводя итоги спасательной операции, она отметила слаженную работу всей команды. На месте происшествия совместно работали специалисты разных ведомств: МЧС, МВД, Госавтоинспекции, Нижегородского территориального центра медицины катастроф, Семеновской ЦРБ, администрации Семеновского округа и Национальной службы санитарной авиации.

"Все оперативные службы действовали четко и слаженно, благодарю коллег за высокое качество работы. Пострадавшие были оперативно эвакуированы в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко", – сообщила министр.

Галина Михайлова пообщалась с пациентами, главный врач клиники доложил о тактике их лечения. Отметим, что по итогам проведения спасательной операции были госпитализированы все, кто находился на борту. Один из пилотов не получил сильных повреждений, но врачи рекомендовали ему в ближайшее время находиться под наблюдением. Галина Михайлова отметила стойкость этого пилота, ведь именно он в одиночку первым оказывал помощь и помогал пострадавшим выбраться из вертолета.

"В настоящий момент в областной клинической больнице находятся все пятеро человек, которые были на борту. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще трое пострадавших находятся в настоящий момент в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь", – отметила министр.

Галина Михайлова пояснила, что вертолет, совершивший жесткую посадку, выполнял вылет в рамках государственного контракта с АО "Национальная служба санитарной авиации". Пилоты сработали грамотно и смогли посадить борт в экстремальных условиях.

"Национальная служба санитарной авиации оперативно направила к нам два вертолета санитарной авиации, они помогали осуществлять эвакуацию пострадавших. Отмечу, что работа нижегородской санитарной авиации продолжится в прежнем режиме: компания предоставила нам другой вертолет, он уже находится на площадке областной клинической больницы, чтобы завтра приступить к работе", – рассказала министр здравоохранения региона.

В АО "Национальная служба санитарной авиации" подчеркнули, что все находившиеся на борту воздушного судна были застрахованы, сам вертолет был также застрахован. В ближайшее время будет проведена необходимая работа по определению объемов страховых выплат.

Ранее сообщалось, что пострадавших при жёсткой посадке вертолета доставили в больницу им. Семашко.

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Теги:
Здравоохранение
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