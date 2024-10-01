Пострадавших при жёсткой посадке вертолета доставили в больницу им. Семашко

Фото:
Пострадавшие при жёсткой посадке вертолета санавиации в Семеновском районе уже доставлены в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А.Семашко. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.
"Пациенты получают необходимую медицинскую помощь, их состояние стабильно", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при жёсткой посадке вертолёта под Семёновом днём 22 октября. Также стало известно, что сотрудники транспортной прокуратуры выясняют причины жёсткой посадки вертолета в Семеновском районе Нижегородской области.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+