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Общество

Пострадавших при жёсткой посадке вертолета доставили в больницу им. Семашко

22 октября 2024 16:36  [124] Общество

Фото: Минздрав Нижегородской области

Пострадавшие при жёсткой посадке вертолета санавиации в Семеновском районе уже доставлены в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А.Семашко. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

"Пациенты получают необходимую медицинскую помощь, их состояние стабильно", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при жёсткой посадке вертолёта под Семёновом днём 22 октября. Также стало известно, что сотрудники транспортной прокуратуры выясняют причины жёсткой посадки вертолета в Семеновском районе Нижегородской области.

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Теги:
Здравоохранение ЧП
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