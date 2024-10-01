Евгений Чинцов провёл объезд по территории избирательного округа №30 Советского района Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

22 октября председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов проинспектировал благоустройство территории избирательного округа №30 Советского района вместе с представителями районной администрации. Участники мероприятия оценили качество выполненных работ на объектах, отремонтированных в рамках проектов "Вам решать!" и "Формирование комфортной городской среды".

Первой точкой стал сквер в границах 1–10 корпусов дома №7 по ул. Богородского.

"Здесь обустроена детская игровая и спортивная площадки, а также площадка для выгула собак, установлены качели и теннисные столы, посажены деревья и кустарники. Территория хорошо освещена, все чисто, красиво и приспособлено для отдыха жителей всех возрастов. Важно, что такие общественные пространства появляются именно там, где они действительно востребованы, и это происходит по предложению жителей", — отметил Евгений Чинцов.

Затем комиссия отправилась в детский сад №277. На территории учреждения заасфальтированы пешеходные дорожки, а у близлежащих домов — дорога. Также оценили, как обновлено покрытие территории у школы № 173 имени Героя Советского Союза Д.А. Аристархова.

Кроме того, в ходе объезда Евгений Чинцов посетил школу №122. Во время его предвыборной кампании от жителей поступила просьба заасфальтировать тротуар и дорогу к образовательному учреждению.

"Многие родители ведут своих детей в школу вместе с младшими детьми, которых везут на колясках, а ходить по плохой дороге, где одни ямы, небезопасно. Люди не должны испытывать трудности с передвижением по микрорайону. С главой города Юрием Шалабаевым обсудили ситуацию и приняли решение выполнить работы максимально быстро. Сейчас вся территория возле школы заасфальтирована, сделаны «карманы» для стоянки автомобилей", — сказал Евгений Чинцов. Он также отметил, что в ближайшее время начнется голосование по проектам в рамках губернаторского проекта "Вам решать!" и призвал нижегородцев принять активное участие в выборе идей.