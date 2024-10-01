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Общество

Депутаты Гордумы на очередном заседании обсудили бюджет и работу комиссий

23 октября 2024 15:20  [115] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

23 октября исполняющий полномочия председателя Гордумы Нижнего Новгорода Евгений Костин провел очередное заседание Думы, повестка которого включала 21 вопрос. Большинство из них касалось управления и распоряжения муниципальным имуществом и внесения изменений в нормативные документы.

Депутаты приняли очередную корректировку городского бюджета. В связи с подготовкой к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне расходы из бюджета в сумме 91 млн рублей направляются на обустройство и восстановление памятных мест.

Кроме того, дополнительные средства пойдут на переселение граждан из зданий аварийного фонда, строительство дошкольного учреждения в Кузнечихе, капремонт дорог и соцучреждений образования и спорта, содержание библиотек, субсидирование субъектов МСП и физлиц, модернизирующих производство, социальные выплаты молодым семьям на покупку и строительство жилья, ежемесячные выплаты учителям за классное руководство. Кроме того, по обращениям депутатов часть средств резервного фонда в размере 2 млн рублей будет потрачена на укрепление материально-технической базы социальных учреждений и поддержку ТОС.

Обновленные параметры бюджета 2024 года составили: доходы — 82 723,7 млн рублей, расходы — 86 942,2 млн рублей, дефицит — 4 218,5 млн рублей.

По прогнозам специалистов департамента финансов, в 2025 году собственные доходы городского бюджета увеличатся более чем на 25% в сравнении с показателями текущего года и составят порядка 33,3 млрд рублей. Эти средства позволят обеспечить финансирование мероприятий в рамках реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, организацию питания детей в школах и детсадах, а также произвести увеличение оплаты труда бюджетников.

В ходе заседания согласованы изменения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, в положениях и решениях Думы о работе комиссий по Уставу, Регламенту, депутатской этике и других постоянных комиссий, Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий. Еще ряд изменений был принят в части проведения сходов граждан и работы сельских старост. Также депутаты поддержали передачу еще 11 квартир детям-сиротам.

"Важное изменение, на мой взгляд, касается порядка присвоения звания Почетного гражданина Нижнего Новгорода. Ходатайства будут рассматриваться соответствующим комитетом, в который войдут мэр, его заместитель, председатель городской Думы и его заместители, руководители постоянных комиссий, а также девять человек из числа Почетных граждан города и области, представителей организаций сфер образования, физической культуры и спорта, науки, культуры, здравоохранения, промышленности, строительства и архитектуры, органов государственной власти и МСУ региона. Принципиальное изменение — присваиваться звание Почетного гражданина города Нижнего Новгорода теперь будет только одному человеку в год, а значит, рассмотрение кандидатур будет еще более внимательным. Поэтому мы расширили участие представителей общественности в комитете по присвоению этого звания", — рассказал Евгений Костин.

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