Более 90 млн рублей выделят на ремонт памятных мест воинам ВОВ в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На обустройство и восстановление памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, в Нижнем Новгороде выделят 91 млн рублей.

Об этом по итогам заседания Гордумы заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"В следующем году наша страна отмечает важнейшую дату - 80-летие Великой Победы. Помимо прочих регулярных мероприятий по ремонту памятных мест, приняли решение выделить дополнительные средства", - подчеркнул мэр, отметив, что большинство знаковых мемориалов уже отремонтированы в рамках различных проектов, включая "Формирование комфортной городской среды",- сказал Юрий Шалабаев.

Кроме того, глава города отметил необходимость привести в порядок небольшие памятники и стелы, расположенные в городе. В качестве примера подобной работы глава города привел обновление мозаичного панно из смальты с рисунком Ордена Славы и развевающимися знамёнами на улице Чаадаева в Московском районе. Ранее там уже отремонтировали монумент и зажгли Вечный огонь.

Среди прочих корректировок бюджета Юрий Шалабаев обратил внимание на выделение 60 млн рублей, которые направят на капремонт дороги на полуострове Печерские пески и на участке дороги от Большой Покровской до Почаинского оврага.

Помимо этого, по словам Юрия Шалабаева, на поддержку предпринимателей, которые модернизируют свое производство, дополнительно добавили почти 24 млн рублей. На строительство и ремонт учреждений соцсферы выделят ещё более 30 млн рублей.

Также, депутаты одобрили передачу квартир детям-сиротам. Ещё 11 квартир с ремонтом готовы к заселению в Новинках, Кусаковке и на улице Федосеенко.

Ранее сообщалось, что Евгений Чинцов провёл объезд по территории избирательного округа №30 Советского района.