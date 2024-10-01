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Экономика

Инвесторы приоритетных проектов в нижегородский АПК получат допподдержку

23 октября 2024 17:38  [84] Экономика

На заседании комитета по экономике и промышленности нижегородского Заксобрания депутаты обсудили проект изменений в закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области".

Документом предусмотрена дополнительная поддержка инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области в сфере сельскохозяйственного производства. Законопроектом предлагается установить особые условия в предоставлении льгот для инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственного производства с объемом инвестиций более 25 млрд рублей.

"Сельское хозяйство – одна из приоритетных отраслей в Нижегородской области. А задача по обеспечению продовольственный безопасности страны – важнейшая и первостепенная. При этом инвестиционные проекты в этой сфере характеризуются капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости. Поэтому важно предоставить дополнительную поддержку инвесторам, реализующим приоритетные проекты в сфере АПК", - подчеркнул председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В настоящее время срок действия налоговых льгот, предоставляемых инвесторам, реализующим приоритетные инвестпроекты Нижегородской области, ограничен сроком окупаемости проекта и составляет не более пяти лет со дня, определенного инвестсоглашением. В исключительных случаях возможно продление срока действия налоговых льгот, но не более чем на два года. Срок действия льготы по налогу на имущество организаций, предоставляемой инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области с объемом инвестиций более 40 миллиардов рублей, ограничен сроком окупаемости инвестиционного проекта с учетом дисконтирования и составляет не более двадцати лет со дня, определенного инвестиционным соглашением

Предлагаемыми изменениями планируется увеличить срок предоставления льготы по налогу на имущество организаций для инвестпроектов в области сельскохозяйственного производства с объемом инвестиций более 25 млрд рублей до 15 лет, но не более срока окупаемости инвестпроекта с учетом дисконтирования.

"Благодаря данным изменениям инвесторы, реализующие крупные проекты в сфере АПК, смогут получить налоговые льготы по налогу на имущество и на прибыль на более длительный период. В зависимости от инвестиционной площадки проекта, налоговые ставки могут быть различными – например, если это гринфилд, ставка может быть снижена до нуля. Важно, что при рассмотрении инвестиционных проектов мы учитываем не только выпадающие доходы для областного бюджета, но и растущий благодаря реализации проектов налоговый потенциал. Льготные налоговые условия позволяют инвесторам направить высвободившиеся средства в реализацию проекта, что, в свою очередь, ведет к более быстрому запуску производственного процесса", - отметил председатель комитета ЗСНО по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что нижегородские сельхозпроизводители смогут получить землю без торгов под инвестпроекты.

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Теги:
АПК Законодательное собрание Инвестиции
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