Нижегородца задержали за нелегальный оборот взрывчатки

Нижегородца задержали за нелегальный оборот взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ Нижегородской области.
Полицейские пресекли противоправную деятельность жителя региона, причастного к организации незаконного оборота взрывчатых веществ или взрывных устройств.
В результате оперативных мероприятий злоумышленник был задержан с поличным при получении денежных средств. На подозреваемого уже завели дело.
Нижегородским райсудом обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве нижегородца в ходе драки.
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