Нижегородца задержали за нелегальный оборот взрывчатки Происшествия

Нижегородца задержали за нелегальный оборот взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ Нижегородской области.

Полицейские пресекли противоправную деятельность жителя региона, причастного к организации незаконного оборота взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В результате оперативных мероприятий злоумышленник был задержан с поличным при получении денежных средств. На подозреваемого уже завели дело.

Нижегородским райсудом обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве нижегородца в ходе драки.