Первый муниципальный офсетный контракт по озеленению реализуют в Дзержинске Общество

В рамках первого в регионе муниципального офсетного контракта для озеленения Дзержинска в 2024 году поставлено более 145 тысяч растений - деревьев, кустарников, многолетних и однолетних цветов. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства.

И.о. главы Дзержинска Михаил Клинков вместе с представителями комитета по экономике, промышленности и инвестполитике Гордумы посетили лесопитомник "Эпоха Возрождения", где в рамках офсетного контракта планируют выращивать более 100 видов растений специально для города химиков.

Корпорация развития Нижегородской области и региональный Минэкономразвития принимали активное участие в анализе рынка и разработке администрацией Дзержинска проектной и конкурсной документации – анализировали нормативную базу для оценки возможности такого "офсета", потребность различных муниципалитетов региона и участвовали в разработке технического задания.

Гендиректор Корпорации развития Игорь Ищенко рассказал, что при реализации такого контракта Дзержинск на протяжении 10 лет будет обеспечен необходимыми материалами для озеленения. Предприятие, в свою очередь, получает долгосрочного клиента и будет загружено работой.

В рамках контракта в Дзержинске создаётся полноценный питомник из 32 теплиц общей площадью 7 га, который сможет обеспечить округ и близлежащие районы саженцами и цветами. За счёт средств инвестора питомник оснащён современным оборудованием.

В настоящее время на территории лесопитомника "Эпоха Возрождения" уже реконструировано 7 теплиц, где выращивается более 4 млн сеянцев сосны с закрытой корневой системой.

К 2026 году в Дзержинске появится самый большой питомник хвойных растений в стране с производительностью 60 млн сеянцев в год. Здесь будут выращивать сосны, лиственницы, ели, кедры, дубы, ясени, клены.

Параллельно предприятие планирует запустить проект эковоспитания детей школьного возраста: проводить экскурсии по теплицам и рассказывать о роли леса в жизни человека, о составе лесов нашей страны, о профессии агронома и о работе самого питомника.

Напомним, офсетный контракт был заключён в ноябре 2023 года между администрацией Дзержинска и ООО "Эпоха Возрождения". Он предполагает реализацию проекта по озеленению территории городского округа в течение 10 лет. Объём инвестиций по офсетному контракту превышает 110 млн рублей.

Офсетный контракт представляет собой долгосрочный договор поставки со встречными инвестиционными обязательствами. В рамках данного вида договоров инвестор открывает предприятие в муниципалитете, который, в свою очередь, гарантирует, что будет покупать продукцию этой компании в течение нескольких лет.