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Общество

Участникам программы "Время героев" показали производственную систему ГАЗ

24 октября 2024 12:32  [3] Общество

Фото: организаторы программы "Время героев"

Во время второго образовательного модуля кадровой программы "Время героев" участники посетили Нижегородскую область и ознакомились с работой российского производителя коммерческих автомобилей – Горьковского автомобильного завода. 

Как сообщают организаторы программы "Время героев", в первый день со слушателями пообщался и поделился опытом губернатор Глеб Никитин. Глава региона рассказал участникам программы о реализации стратегии развития Нижегородской области и планах на будущее, отметив важность программы для укрепления кадрового потенциала.

"Наш президент неоднократно говорил, что именно вы – будущая элита нашей страны. Вы — те, кто стоит на передовой гражданского фронта, на котором нужно не только защищать, но и созидать. Созидать, чтобы наша страна была сильной, справедливой, в которой каждый человек, каждая семья будет чувствовать себя защищенной и нужной. Ваш опыт, ваша стойкость — это то, что делает вас не просто людьми, прошедшими через СВО, не просто ветеранами, а настоящими хранителями нашего будущего", - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, Глеб Никитин рассказал участникам программы о работе органов власти в регионе, поделился опытом принятия управленческих решений.

Основным этапом учебы стал двухдневный тренинг на автозаводе в Нижнем Новгороде. Во время тренинга участники программы в теории и на практике ознакомились с инструментами производственной системы ГАЗ. Горьковский автозавод стал первым в России, который 20 лет назад внедрил у себя производственную систему, основанную на принципах ежедневных улучшений. На данный момент производственная система внедрена во все бизнес-процессы компании. Предприятие делится опытом и наработками с партнерами, поставщиками и компаниями из разных отраслей промышленности.

Участники программы "Время героев" на заводе ознакомились с лучшими практиками применения производственной системы и изучили ее инструменты. Сразу две группы стажеров прошли обучение в цехе сборки легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей. Первая группа прошла стажировку на участке сборки панели приборов, вторая на сборочном конвейере, а участники третьей группы применяли инструменты производственной системы на участке сварки в прессовом цехе.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник программы "Время героев" Евгений Чинцов, подводя итоги обучения, отметил значимость опыта региона для слушателей программы.

"На примере Нижегородской области наглядно видна командная работа, результатом которой стал стремительный рывок региона на первые позиции практически по всем отраслям. И что немаловажно, этот результат можно наблюдать воочию. И я считаю, каждый из нас получил мощный заряд энергии для повторения такого результата в управленческой деятельности", - сказал Евгений Чинцов.

Ранее сообщалось, что Евгений Чинцов провел свою первую встречу с членами Молодежной палаты.

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Теги:
ГАЗ Обучение
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