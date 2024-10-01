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Общество

Евгений Чинцов провел свою первую встречу с членами Молодежной палаты

22 октября 2024 11:47  [108] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов провел свою первую встречу с членами Молодежной палаты.

Председатель Молодежной палаты Анастасия Золотова познакомила Евгения Чинцова с работой коллектива, рассказала об истории создания и деятельности Ассоциации молодежных объединений представительных органов муниципальных образований – административных центров ПФО, а также об итогах первого форума "Площадка актуальных молодежных решений "Наше будущее" и других мероприятиях и проектах.

После этого встреча продолжилась формате "вопрос-ответ". Ребят интересовало, как Евгений Александрович оценивает активность нижегородской молодежи, в чем видит основную роль Молодежной палаты в работе городской Думы, на какие направления в сотрудничестве с молодежью необходимо обратить внимание в первую очередь. Также пригласили его принять участие в предстоящих мероприятиях – Международном форуме молодых лидеров стран БРИКС и Парламентском форуме "Молодежное единство".

Евгений Чинцов отметил, что ему было очень интересно пообщаться с ребятами, которые активно работают на будущее благо Нижнего Новгорода, области и страны.

"Увидел в них искреннюю вовлеченность, целеустремленность и, главное, понимание того, для чего они работают. Мы обсудили несколько конкретных перспективных проектов, например, возможные формы сотрудничества с "Движением Первых", чтобы готовить будущее поколение молодых парламентариев и объединять вокруг себя как можно больше ребят. В этом году городская Дума наделила Молодежную палату правом нормотворческой инициативы, что дает им больше возможностей влиять на принимаемые решения. Договорились, что встречаться и обсуждать рабочие вопросы будем регулярно. В планах — принять участие в Международном форуме молодых лидеров стран БРИКС и Парламентском форуме "Молодежное единство", которые пройдут в Нижнем Новгороде в этом году", - поделился впечатлениями Евгений Чинцов.

Анастасия Золотова, в свою очередь, также выразила уверенность в том, что совместная работа принесет немало пользы молодежи всего Приволжья.

"В презентации своей деятельности мы сделали акцент на патриотике, поскольку, как мы думали, Евгения Александровича, как человека военного, ветерана СВО, прошедшего несколько горячих точек, и участника программы «Время героев», особенно интересует именно это направление. Но, как оказалось, для него важно все – и культура, и экология, и спорт, и образование. Прямо во время встречи он обозначил ряд задач, к решению которых мы приступим вместе в ближайшее время. Также он сказал, что где бы ему ни приходилось бывать, нижегородскую молодежь всегда отмечают, говорят, что молодежная политика именно в нашем регионе и в муниципалитете является передовой. Было очень приятно это услышать! Значит все, что мы делаем – не зря!" - резюмировала председатель Молодежной палаты.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы проверили питание более 70 школьных столовых Нижнего Новгорода.

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Теги:
Гордума Молодежь
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