Второй кандидат подал документы на участие в конкурсе на главу Дзержинска Политика

Фото: Гордума Дзержинска Сергей Елизаров подал документы в городскую Думу для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Дзержинска. Как сообщает пресс-служба Думы Дзержинска, кандидатуру Сергея Елизарова выдвинула партия КПРФ. Напомним, ранее для участия в конкурсе заявился Кирилл Ваганов от партии ЛДПР. Прием документов завершается сегодня, 24 октября, в 16.00. Заседание конкурсной комиссии назначено на 25 октября.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+