Второй кандидат подал документы на участие в конкурсе на главу Дзержинска

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Сергей Елизаров подал документы в городскую Думу для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Дзержинска.
Как сообщает пресс-служба Думы Дзержинска, кандидатуру Сергея Елизарова выдвинула партия КПРФ.
Напомним, ранее для участия в конкурсе заявился Кирилл Ваганов от партии ЛДПР.
Прием документов завершается сегодня, 24 октября, в 16.00. Заседание конкурсной комиссии назначено на 25 октября.
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