Дореволюционный антиминс нашли археологи в центре Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: управление госохраны ОКН Нижегородской области

Археологи обнаружили старинный антиминс в квартале улиц Варварской, Пискунова, Алексеевской и площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление госохраны объектов культурного наследия региона.

Находка была обнаружена среди церковных предметов, надёжно спрятанных в подвале надворной постройки на территории бывшего Александровского дворянского института (сейчас - областная библиотека им. В.И. Ленина).

"Специалистам удалось разобрать надписи: антиминс в октябре 1905 года скреплен подписью освящавшего его епископа Балахнинского Исидора и предназначался для проведения богослужений в храме или пределе в честь иконы "Всех скорбящих Радость в Нижнем Новгороде", - говорится в сообщении.

Экспертам пока не удалось выяснить, о каком именно нижегородском храме идет речь.

Антиминс является своеобразной "епископской грамотой", удостоверяющей право священника совершать Евхаристию в определенном храме. Он представляет собой четырехугольный плат размером около 60х50 см из шелковой материи с изображением положения Иисуса Христа во гроб, с зашитой частицей святых мощей.

Напомним, лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде.