Археологи обнаружили человеческие кости на ул. Кожевенной в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Археологи обнаружили человеческие кости на ул. Кожевенной в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

Работы там проводились по заказу ООО "КапДорСтрой НН", которое занимается ремонтом проезжей части.

Согласно информации, кости рук человека и нижняя челюсть были найдены в грунте рядом с домами №10 и 12 по ул. Кожевенной. Они находились над слоем мусора с полиэтиленом и другими остатками 20 века.

"Компания, которая проводит археологические работы, направила эти находки на исследование", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что на ул. Кожевенной также был обнаружен действующий колодец ливневой канализации конца XIX – начала XX века.

Напомним, в марте нижегородец обнаружил у строящейся в Кремле церкви Симеона Столпника древние останки, упакованные в мешки.