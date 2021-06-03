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Общество

Археологи обнаружили человеческие кости на ул. Кожевенной в Нижнем Новгороде

28 июня 2021 15:42  [121] Общество

Фото: фото из соцсети ВКонтакте, Кстати

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Археологи обнаружили человеческие кости на ул. Кожевенной в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД". 

Работы там проводились по заказу ООО "КапДорСтрой НН", которое занимается ремонтом проезжей части.

Согласно информации, кости рук человека и нижняя челюсть были найдены в грунте рядом с домами №10 и 12 по ул. Кожевенной. Они находились над слоем мусора с полиэтиленом и другими остатками 20 века.

"Компания, которая проводит археологические работы, направила эти находки на исследование", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что на ул. Кожевенной также был обнаружен действующий колодец ливневой канализации конца XIX – начала XX века.

Напомним, в марте нижегородец обнаружил у строящейся в Кремле церкви Симеона Столпника древние останки, упакованные в мешки.

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Теги:
Археология История
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