Максим Черкасов представил опыт Нижегородской области в сфере развития индустрии детских товаров Бизнес

Фото: Telegram-канал Максима Черкасова

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов представил опыт региона в сфере развития индустрии детских товаров на пресс-конференции "Национальная учебная промышленность как драйвер развития суверенного образования" в ТАСС. Мероприятие открыло II Национальный съезд учебной промышленности "Учпром-2024".

"Господдержка производителей товаров для детей находится в фокусе внимания регионального правительства. Сейчас она становится особенно актуальной в свете изменений в образовательной среде и необходимости адаптации к современным требованиям. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы разработали и реализуем план развития региональной индустрии детских товаров на 2025 - 2030 годы. В рамках этого плана создан профильный кластер, куда вошли уже 68 организаций разных отраслей промышленности", - рассказал министр.

Он добавил, что пять компаний-участников кластера занимаются производством продукции оснащением образовательных учреждений: ООО "Темпик" (обучающее оборудование для детсадов), ИП Субботина Н.М умные и обучающие площадки), ООО "Мебельная фабрика "Комод" (мебель и лаборатории), "ПКФ "БК-студия" (электронные лаборатории и обучающие тренажеры), ООО "Тачпайнт" (обучающие интерактивные панели).

"Участникам кластера доступны меры поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" – это льготное финансирование, обучение, участие в профильных деловых мероприятиях и бизнес-миссиях. Дополнительно в этом году по поручению губернатора на поддержку кластера из регионального бюджета выделено 40 миллионов на возмещение затрат на оборудование, продвижение продукции через маркетплейсы, льготную сертификацию продукции и участие в профильных выставках", – уточнил Максим Черкасов.

Второй Национальный съезд учебной промышленности "Учпром-2024" состоится 29-31 октября в Москве.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что представители 30 нижегородских предприятий участвуют в федеральном форуме "Производительность 360".

