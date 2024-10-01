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Бизнес

Представители 30 нижегородских предприятий участвуют в федеральном форуме "Производительность 360"

18 октября 2024 07:37  [108] Бизнес

Нижегородская делегация принимает участие в VI Федеральном форуме "Производительность 360", который проходит в Москве 17-18 октября 2024 года в рамках нацпроекта "Производительность труда".

В мероприятии принимают участие более 1200 человек со всей страны - это представители более 500 компаний. В ходе форума запланировано более 20 деловых мероприятий с участием более 70 экспертов. В частности, запланированы тематические сессии о перспективах развития химической, строительной и транспортной отраслей, туризма, сельского хозяйства, социальной сферы, работы госкорпораций и кадровой политики.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, ежегодный форум "Производительность 360" объединяет экспертов, представителей власти, производственников, внедряющих инструменты нацпроекта "Производительность труда", и тех, кто только планирует это делать.

"Для всех участников форум – это возможность прокачать свои компетенции, обменяться опытом с коллегами из других регионов и наладить сотрудничество", - добавил он.

В делегацию Нижегородской области вошло более 50 человек - сотрудники 30 предприятий, Минпромторга, а также эксперты регионального центра компетенций.

Как отмечают нижегородские участники, форум – незаменимая площадка для обмена опытом, который позволит предприятиям стать ещё эффективнее и конкурентоспособнее на рынке: идеи других компаний вдохновляют и служат примером.

Форум "Производительность 360" организуют Министерство экономического развития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда при поддержке правительства Москвы. Посмотреть онлайн-трансляцию форума можно на сайте: https://forum-360.ru.

Консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" в регионе являются 263 компании.

Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению президента России Владимира Путина. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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Теги:
Производительность труда Форум
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