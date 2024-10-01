Нижегородцы смогут принять участие в конкурсе молодежного контента Общество

Нижегородцы смогут принять участие в конкурсе на создание молодежного контента. Об этом сообщает "Институт развития интернета" ("ИРИ").

Заявки от участников принимаются с 15 октября по 15 ноября по направлениям "Контент в блогосфере" и "Мультиформатный контент".

Так, на конкурс принимаются проекты в разных жанрах и форматах на темы актуальные для молодежной аудитории: мотивация и профориентирование, достижения и поводы для гордости, история и культура, волонтерство и благотворительность, и многие другие.

Подробности об участии и заполнении заявки можно узнать на сайте проекта.