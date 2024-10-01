Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 октября 2024 08:21  [1] Более 2,5 тысячи наркопреступлений выявлено в Нижегородской области в 2024 году
24 октября 2024 11:48  [523] В ДТП с рейсовым автобусом под Кстовом пострадали 12 человек
24 октября 2024 09:58  [351] Более 1 млн рублей потеряла нижегородка после "звонка руководителя"
24 октября 2024 09:02  [414] Пассажирский автобус врезался в грузовик под Кстовом утром 24 октября
23 октября 2024 19:20  [458] Нижегородца задержали за нелегальный оборот взрывчатки
23 октября 2024 12:13  [466] Пенсионерка дважды поверила мошенникам и потеряла более 1,5 млн рублей
23 октября 2024 11:06  [593] Жительница Арзамаса лишилась 2,3 млн рублей, спасая квартиру якобы от кредиторов
23 октября 2024 08:37  [1201] Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве нижегородца в ходе драки
22 октября 2024 13:57  [574] Нижегородская транспортная прокуратура выясняет причины жесткой посадки вертолета
22 октября 2024 11:58  [641] Вертолёт санитарной авиации совершил жёсткую посадку в Семёновском районе
Происшествия

Более 2,5 тысячи наркопреступлений выявлено в Нижегородской области в 2024 году

25 октября 2024 08:21  [1] Происшествия

За 9 месяцев 2024 года на территории Нижегородской области выявлено более 2,5 тысячи наркопреступлений, из которых свыше 2 тысяч относятся к категории тяжких и особо тяжких. В том числе установлено 20 наркопритонов.

Ежедневно полицейские выявляют порядка 10 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Начальник УКОН ГУ МВД Дмитрий Филатов рассказал, что за 9 месяцев оперативники раскрыли 1684 преступления. Из оборота изъято более 360 кг наркотиков - это в 1,7 раза выше значений предыдущего года, а также ликвидировано 4 подпольных лаборатории.

В полиции напомнили, что с 14 по 25 октября в регионе проходит 2 этап Общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". В её рамках жители региона могут передать информацию о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков по телефону доверия ГУ МВД по Нижегородской области: 8 (831) 268-23-32, в дежурные части, либо по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона). Каждое поступившее сообщение будет проверено.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph