Более 2,5 тысячи наркопреступлений выявлено в Нижегородской области в 2024 году Происшествия

За 9 месяцев 2024 года на территории Нижегородской области выявлено более 2,5 тысячи наркопреступлений, из которых свыше 2 тысяч относятся к категории тяжких и особо тяжких. В том числе установлено 20 наркопритонов.

Ежедневно полицейские выявляют порядка 10 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Начальник УКОН ГУ МВД Дмитрий Филатов рассказал, что за 9 месяцев оперативники раскрыли 1684 преступления. Из оборота изъято более 360 кг наркотиков - это в 1,7 раза выше значений предыдущего года, а также ликвидировано 4 подпольных лаборатории.

В полиции напомнили, что с 14 по 25 октября в регионе проходит 2 этап Общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". В её рамках жители региона могут передать информацию о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков по телефону доверия ГУ МВД по Нижегородской области: 8 (831) 268-23-32, в дежурные части, либо по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона). Каждое поступившее сообщение будет проверено.