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Общество

Нижегородские вузы при поддержке НОЦ отработают новые технологии в химотрасли

25 октября 2024 08:56  [97] Общество

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и ГК "Норкем" подвели итоги конкурса инновационных проектов в области химии. Все заявки прошли экспертную оценку. Победителями конкурса были признаны инновационные проекты ННГУ им. Лобачевского и НГТУ им. Алексеева.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что химия – одна из важных отраслей промышленности Нижегородской области, которая включает в себя активно развивающиеся дзержинский химический кластер и ОЭЗ "Кулибин".

"Отрасль очень наукоёмкая, поэтому с каждым годом появляется все больше примеров эффективного сотрудничества химических и научных организаций. Нижегородский НОЦ всегда готов помочь в построении таких партнерских отношений", - сказал заместитель губернатора.

ННГУ при поддержке НОЦ и индустриального партнёра займётся разработкой опытной установки получения высших жирных спиртов (ВЖС) из отечественного сырья. На реализацию проекта будет направлено 16 млн рублей.

НГТУ займётся разработкой опытной установки получения оксида пропилена по технологии хлоргидринирования. На проект выделено 10 млн рублей.

"Конкурс с "Норкем" стал пятым, проводимым совместно с индустриальными партнёрами в этом году. Такие конкурсы - это отличная возможность для научных коллективов проявить себя, а для бизнеса - найти новые перспективные решения и технологии", - прокомментировал директор Нижегородского НОЦ Александр Тарасенко.

В этом году НОЦ расширил конкурсные программы, ориентированные на реальный сектор экономики, - отрасли железнодорожного сообщения, высокотехнологичной медицины, станкостроения и разработку зелёных технологий для химической промышленности.

Так, например, по итогам конкурса инновационных проектов НОЦ и ООО "ЕМГ" НГТУ получит 20 млн рублей на разработку системы диагностики станков.

Напомним, нижегородский НОЦ признан одним из лидеров, входящих в тройку научно-образовательных центров по итогам деятельности за 2023 год, среди всех созданных НОЦ в России в рамках нацпроекта "Наука и Университеты". Нацпроект реализуется в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2018 года.

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Теги:
Наука НОЦ Промышленность
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