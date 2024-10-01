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Экономика

НГТУ получит 20 млн рублей на разработку системы диагностики станков

17 октября 2024 17:52  [91] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и ООО "ЕМГ" подвели итоги конкурса инновационных проектов по разработке системы диагностики и мониторинга систем станков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На конкурс подали заявки четыре организации, победителем был признан проект НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Авторы проекта-победителя получат 20 млн рублей на реализацию проекта. Эти средства равных долях предоставит индустриальный партнер и Нижегородский НОЦ.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян считает, что формат взаимодействия науки и бизнеса, при котором ученые ведут разработки технологий по техзаданиям индустриальных партнеров, доказал свою эффективность.

"Предприятия хорошо отзываются о тех решениях, которые представляют на конкурс научные коллективы. Планируем продолжить эту практику в 2025 году, уже есть ряд компаний, готовых включиться в работу",- отметил Саносян.

Система диагностики и мониторинга станочного парка позволит отслеживать текущее состояние станочных систем, подшипниковых узлов, оценивать состояние и оставшийся ресурс этих узлов для формирования плана ремонта оборудования. Также система позволяет предотвращать серьезные поломки.

Нижегородский НОЦ в этом году расширил конкурсные программы, ориентированные на реальный сектор экономики. Они направлены на развитие сферы железнодорожного сообщения, высокотехнологичной медицины, станкостроения и разработку зеленых технологий для химической промышленности.

"Совместные конкурсы с индустриальными компаниями становятся важным "мостом" между наукой и реальным производством, и мы видим положительный отклик от наших партнеров",- сообщил директор Нижегородского НОЦ Александр Тарасенко.


Напомним, центр биологизации АПК создан на базе ПИМУ при поддержке Нижегородского НОЦ.

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Теги:
НОЦ Промышленность
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