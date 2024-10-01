Новая стратегия развития "Почты России" будет представлена до конца 2024 года Экономика

Минцифры до конца текущего года представит новую стратегию развития "Почты России". Как рассказал РИА Новости глава министерства Максут Шадаев, в настоящее время новая концепция дорабатывается после стратегической сессии с участием председателя правительства Михаила Мишустина.

"Она уже представлялась, была стратсессия, стратегическая сессия с участием председателя правительства. Дано поручение доработать. Я думаю, до конца года мы новую версию представим", - сказал Максут Шадаев.

Стратегическая сессия по направлению "Стратегия развития АО "Почта России" до 2030 года" прошла в сентябре. Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что компания должна совершенствовать цифровые почтовые сервисы, их внедрение должно вывести компанию на высокие показатели удовлетворенности потребителей.

В ноябре прошлого года "Почте России" было дано поручение представить до конца первого квартала текущего года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов. По словам Максута Шадаева, было принято решение сфокусироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы.

Ранее сообщалось, что Минцифры до конца года запустит бета-версию консультанта на "Госуслугах".