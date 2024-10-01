Минцифры до конца года запустит бета-версию консультанта на "Госуслугах" Бизнес

Фото: с сайта Минцифры РФ

До конца текущего года Минцифры РФ собирается запустить бета-версию консультанта на портале "Госуслуги", который будет работать на отечественной технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает ТАСС, об этом на пленарном заседании форума "Инфотех-2024" заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Мы видим гигантский потенциал использования искусственного интеллекта в процессе предоставления госуслуг. Прежде всего, возможность дать очень быстрый, точечный ответ на любой вопрос, связанный с получением услуги. Мы уже интегрировали российские модели и с начала года проводим закрытые тестирования, в конце года откроем бета-версию", - сказал Максут Шадаев.

Глава Минцифры добавил, что во время тестирования были отмечены высокие результаты того, как ИИ может помочь пользователю в ответах на вопросы. По словам Максута Шадаева, в настоящее время также внедряется искусственный интеллект для борьбы с мошенничеством. ИИ выявляет аномальные паттерны поведения пользователей. Таким образом ИИ поможет максимально сократить неприятные инциденты.

Ранее сообщалось, что кешбэк в размере 1% могут получить нижегородцы за оплату детсада на "Госуслугах".