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Бизнес

Минцифры до конца года запустит бета-версию консультанта на "Госуслугах"

24 октября 2024 11:59  [83] Бизнес

Фото: с сайта Минцифры РФ

До конца текущего года Минцифры РФ собирается запустить бета-версию консультанта на портале "Госуслуги", который будет работать на отечественной технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает ТАСС, об этом на пленарном заседании форума "Инфотех-2024" заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Мы видим гигантский потенциал использования искусственного интеллекта в процессе предоставления госуслуг. Прежде всего, возможность дать очень быстрый, точечный ответ на любой вопрос, связанный с получением услуги. Мы уже интегрировали российские модели и с начала года проводим закрытые тестирования, в конце года откроем бета-версию", - сказал Максут Шадаев.

Глава Минцифры добавил, что во время тестирования были отмечены высокие результаты того, как ИИ может помочь пользователю в ответах на вопросы. По словам Максута Шадаева, в настоящее время также внедряется искусственный интеллект для борьбы с мошенничеством. ИИ выявляет аномальные паттерны поведения пользователей. Таким образом ИИ поможет максимально сократить неприятные инциденты.

Ранее сообщалось, что кешбэк в размере 1% могут получить нижегородцы за оплату детсада на "Госуслугах".

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Теги:
Госуслуги ИИ Минцифры
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