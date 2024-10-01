Четыре нижегородских ресторана вошли в топ-10 премии Wheretoeat Center - 2024 Культура и отдых

Фото: Центр 800

24 октября в Нижнем Новгороде состоялась III церемония вручения наград ресторанной премии Wheretoeat Center. Как рассказали организаторы, торжественное мероприятие прошло на Нижегородской ярмарке при поддержке правительства Нижегородской области.

Рейтинг лучших ресторанов Центрального региона второй год подряд возглавил ресторан "Кусто" (Нижний Новгород). Второе место занял ресторан "Гроза" из Костромы, третье место — у нижегородского Red Wall.

Кроме того, в топ-10 попали ещё два ресторана, расположенных в столице Приволжья: на 5 месте - Yale, а на 8 - заведение "19".

Нижегородцы отметились и в специальных номинациях. Так, "Шеф-поваром года" стал Дмитрий Данилов, возглавляющий кухню ресторана "Кусто" и Negroni Bar & Enoteca, а звание лучшего сомелье досталось Вячеславу Уварову, шеф-сомелье BerezkaGroup.

В номинации "Выбор СМИ" победил нижегородский ресторан "19", а бар "Авиатор" признан "Баром года".

Кроме того, звание "Официант года" по версии сервиса СберЧаевые получил Сергей Жуков из ресторана "Самовар да утки".

Напомним, в 2022 году правительство Нижегородской области подписало соглашение о сотрудничестве с Национальной ресторанной премией Wheretoeat в сфере развития гастрономического туризма. Оно предполагает поддержку представителей ресторанного бизнеса в регионе и формирование образа Нижнего Новгорода как одного из гастрономических центров России. В рамках взаимодействия будут организованы профильные культурно-образовательные мероприятия: конференции, семинары и форумы.

СПРАВКА:

Независимая ресторанная премия Wheretoeat (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Wheretoeat - это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов - профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.