Нижегородская область будет развивать гастротуризм совместно с премией Wheretoeat Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Правительство Нижегородской области подписало соглашение о сотрудничестве с Национальной ресторанной премией Wheretoeat в сфере развития гастрономического туризма. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Согласно информации, документ подписан в преддверии Первой церемонии вручения наград ресторанной премии Wheretoeat Center, которая состоится 27 октября. В ней заявлены рестораны, бары и шеф-повара из Нижнего Новгорода.

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал, что данное двустороннее сотрудничество будет направлено на поддержку представителей ресторанного бизнеса в регионе и формирование образа Нижнего Новгорода как одного из гастрономических центров России. В рамках взаимодействия будут организованы профильные культурно-образовательные мероприятия: конференции, семинары и форумы.

"Знакомство с коллегами из других регионов и их опытом позволит нижегородским рестораторам повысить свой уровень сервиса, раскрыть потенциал. Кроме того, подобные события повышают статус и престиж профессии. Сегодня, в условиях повышенного спроса, сфере гостеприимства необходимы новые кадры", – отметил Беркович.

Генеральный продюсер премии Wheretoeat Ирина Тиусонина заявила, что Нижегородская область является динамично развивающемся, ярким и самобытным регионом России.

"Нижний Новгород уже доказал свое право именоваться одной из гастрономических столиц страны, и мы всячески разделяем стремление правительства Нижегородской области развивать ресторанную индустрию региона в целом. Богатая история столицы Приволжья, её культура и традиции вместе с развитой гастрономической составляющей дадут городу дополнительный толчок к развитию и привлекут в Нижний Новгород еще большее количество гостей", - сказала представитель Национальной ресторанной премии.

Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев добавил, что турпоток в Нижегородскую область ежегодно растет. На это влияют и развитая инфраструктура, и появление новых объектов показа, и разнообразная событийная программа, включая насыщенную гастрономическую жизнь.

"Сотрудничество с премией Wheretoeat будет способствовать продвижению Нижегородской области путём развития ресторанной индустрии и формирования самой гастрономической культуры. Регион активно меняется, преображается и становится все более гостеприимным", – сказал Сергей Яковлев.

Напомним, минувшим летом в Нижнем Новгороде проходил фестиваль "Гастрономическая Рождественская". Так, каждую субботу с июня по август гостей гастрономического праздника на улице Рождественской ждали уютные летние веранды, специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы, лекции, экскурсии, а также музыкальная программа.

Кроме того, шеф-повара в ресторанах Нижнего Новгорода представили авторские гастрономические сеты #ГастросетНижний на тему "Локальные продукты Поволжья". Это событие стало прологом к ставшему традиционным фестивалю "Да, шеф!", который прошёл 6-7 августа в парке "Швейцария".