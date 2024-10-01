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Экономика

Минтруд планирует повысить квоту на наем иностранцев

25 октября 2024 12:19  [87] Экономика

Минтруд России планирует повысить в следующем году квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников, которые приезжают в страну по визе. Как сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства, квота составит 234,9 тысячи человек. В текущем году этот показатель оценивался в 155,9 тысячи, а в прошлом году — в 124 тысячи.

Среди причин привлечения иностранной рабочей силы в проекте постановления называется нехватка рабочих кадров в регионах, применение импортного оборудования, которое должны наладить и обслуживать заграничные специалисты. Ожидается, что мигранты будут задействованы, в том числе, при строительстве газопровода "Сила Сибири" и газоперерабатывающего кластера в Усть-Луге.

Согласно документу, в будущем году самая большая потребность ожидается в квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий: им выделят 74 тысячи квот. Это на 85% больше, чем на текущий год. Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных, на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, получат 43 тысячи разрешений на работу, что на 43% больше, чем в этом году. Операторам, аппаратчикам, машинистам и слесарям-сборщикам стационарного оборудования выделят 29 тысяч квот, что, в свою очередь, на 31% больше, чем сейчас.

Среди других востребованных специальностей в проекте постановления значатся рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности (23 тысячи квот) и неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики (14,6 тысяч приглашений). Таким образом, квалифицированные рабочие составляют почти 94% общей потребности, заявленной на следующий год. Работники, привлекаемые в таком организованном порядке, — квалифицированные специалисты, которые получают рабочие визы под участие в конкретных проектах.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложило увеличить МРОТ с января до 22 440 рублей.


 

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Теги:
Миграция Минтруд Трудоустройство
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