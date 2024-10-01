Более 400 нижегородцев нашли работу с помощью кадрового центра "Работа России" с начала года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный кадровый центр "Работа России" и его филиалы с начала года трудоустроили 450 человек на предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства регина, в основном нижегородцы устраивались на должности животноводов, водителей автомобилей и операторов машинного доения.

По словам руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игоря Пантюхина, безработные граждане направляются на профобучение в соответствии с перечнем приоритетных профессий. Перечень приоритетных профессий каждый год разрабатывается вместе с заинтересованными министерствами и ведомствами. В этом году в него вошли 62 профессии, в том числе агронома, ветеринарного врача и тракториста-машиниста.

По направлению кадрового центра в этом году профессиональную подготовку по востребованным в агропромышленном комплексе профессиям, таким как тракторист и водитель автопогрузчика категории "С" прошли 38 граждан.

В Нижегородском кадровом центре "Работа России" отметили, что самыми популярными в сельскохозяйственной сфере сегодня являются профессии агронома, механика, зоотехника, бухгалтера, инженера, электрика среди служащих. Среди квалифицированных рабочих в большей степени требуются операторы машинного доения, трактористы-машинисты, животноводы, дояры, обработчики птицы, механизаторы.

На данный момент в банке вакансий Нижегородской области зарегистрировано более 2 тысяч вакансий в сфере сельского хозяйства. Средняя заработная плата в отрасли на данный момент составляет 39,5 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты в АПК предлагаются на должностях начальника складского хозяйства – 95 тысяч рублей, инженера-энергетика – 88 тысяч рублей, техника – 86 тысяч рублей, инженера по автоматизации и механизации производственных процессов – 84,7 тысячи рублей и главного ветеринарного врача – 80 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году Нижегородская область вошла в число 17 пилотных субъектов РФ, где в рамках нацпроекта "Демография" был проведен проект комплексной модернизации службы занятости. В результате в регионе была обновлена вся сеть центров занятости и внедрены новые подходы, позволяющие комплексно решать задачи по трудоустройству граждан.

Ранее сообщалось, что ТПП предлагает скорректировать проект правил ведения реестра работодателей.