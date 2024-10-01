Развитие страны в долгосрочной перспективе: "Единая Россия" проголосовала за проект бюджета в первом чтении Экономика

Фото: Госдума РФ

Федеральный бюджет на предстоящую трехлетку предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы "Единой России", вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

"Мы работали над документом вместе с правительством с августа, приняли активное участие в формировании бюджета, чтобы в нем нашли отражение все эти направления", – подчеркнул он.

Приоритетом бюджета остается социальная поддержка. Он обеспечивает задачи, поставленные президентом, в частности, по индексации пенсий работающим пенсионерам. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году 24 тысячи рублей. Социальный контракт охватит более 900 тысяч человек.

На поддержку детей предусматривается 10 трлн рублей – это выплаты 10 млн человек, семьям с детьми. Только выплата единого пособия на детей в следующей трехлетке составит около 4 трлн рублей.

По инициативе "Единой России" будет индексироваться маткапитал. На первого ребенка он составил 676 тысяч рублей, на второго (если не был получен на первого) – 894 тысячи. Им воспользуются 1,7 млн семей.

Продолжится программа семейной ипотеки. И реализация закона "Единой России" о 100%-й оплате больничных для молодых родителей с детьми – их смогут оформить более 200 тысяч человек.

На программу "Единой России" и Минпросвещения по капитальному ремонту школ предусматривается ежегодно 60 млрд рублей базово и еще 15 – дополнительно. В нее войдут более 3,2 тысячи школ.

Не менее 3 тысяч автобусов ежегодно на протяжении следующих шести лет поставят в регионы по инициативе партии. К 2030 году появится более 100 новых детских садов. Еще более 800 – отремонтируют.

Получат дополнительные деньги техникумы, кампусы мирового уровня. Цель к 2030 году построить 25 таких кампусов, а к 2036 году – 40.

Поддержку получат музеи, театры, школы искусств – почти 8 тысяч учреждений.

Программой "Земский работник культуры", которую инициировала "Единая Россия" и поддержал президент, воспользуются более 2,5 тысячи человек. Ежегодно будут строить не менее 350 спортивных комплексов и благоустраивать 5 тысяч городских пространств.

Растет финансирование на здравоохранение. Предусматриваются ресурсы на модернизацию первичного звена, мероприятия по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Планируется развитие инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов – около 80 млрд рублей пойдет на эти цели. Будет реализована программа долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами – она охватит более 500 тысяч человек. По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" поддержку получат свыше 6 тысяч медиков.

Обеспечена поддержка регионов. В том числе, механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Главное условие – высвободившиеся средства должны использоваться на инвестиции и развитие региональной инфраструктуры. На инфраструктурные бюджетные кредиты предусмотрели по 250 млрд в 2025 году и последующие годы. Продолжатся программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий.

"Между первым и вторым чтениями документа в Госдуме "Единая Россия" совместно с правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета. Для этого в ближайшее время по поручению председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева пройдет заседание программной комиссии. Наша задача – максимально учесть интересы людей, чтобы цифры в статьях воплотились в конкретные программы и объекты", – сообщил Владимир Якушев.

Как отметил депутат Госдумы от Нижегородской области Артём Кавинов, консолидированная поддержка проекта бюджета в первом чтении - главное событие этой пленарной недели.

"Основные приоритеты - реализация в полном объеме поручений Послания президента, выполнение положений народной программы партии, выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, поддержка участников СВО и их семей, расходы на оборону, а также технологическое развитие страны. Сейчас до второго чтения бюджета вместе с правительством, нижегородскими коллегами-депутатами проработаем поправки к проекту бюджета, чтобы включить максимально возможные средства для решения задач всех районов Нижегородской области", - сказал парламентарий.

Напомним, 16 октября в Нижегородской области состоялось "нулевое чтение" регионального бюджета, в котором приняли участие депутаты Законодательного собрания, правительства Контрольно-счетной палаты области. "Нулевое чтение" бюджета – неформальное мероприятие, проводимое перед официальным внесением проекта бюджета на очередной финансовый год в региональный парламент. Такой формат позволяет обсудить системные проблемы, обозначить важные и актуальные вопросы, на решение которых следует обратить особое внимание.

Как отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, основной упор при подготовке проекта бюджета сделан на то, чтобы внешние условия не смогли повлиять на безусловное выполнение социальных обязательств перед нижегородцами.

"Главные принципы, которые легли в основу проекта бюджета на 2025 год и плановый период, - расчет на возросшие возможности региональной экономики, максимальное включение субъекта РФ в программы федеральной поддержки и безусловное исполнение всех социальных обязательств перед нижегородцами. Проектом бюджета предусмотрено выполнение всех социальных обязательств по ключевым показателям, включая медицину, образование и поддержку семей", - подчеркнул спикер регионального парламента.