Работы по созданию террасного парка в центре Нижнего Новгорода завершатся в 2025 году Общество

Подрядчик планирует завершить работы по созданию террасного парка в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде осенью 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

В настоящее время подрядная организация занимается устройством системы водоотведения ливневых и грунтовых вод.

"В частности, ведутся работы по прокладке основного коллектора, устройству дренажной системы, нагельных полей и подпорных стен, укреплению оврага. Также строители занимаются устройством фундаментов мостовых опор и прокладкой подземного пешеходного тоннеля в районе Лыковой Дамбы. Все работы ведутся по графику", - пояснили в региональном минграде.

После завершения всех земляных работ подрядчик приступит к обустройству прогулочных зон, велодорожек, скейтпарка, нового пешеходного моста, созданию зоны с амфитеатром, водными объектами и смотровыми площадками. Во время благоустройства оврага здесь будет высажено более 12 600 деревьев и кустарников.

Работы по созданию террасного парка планируется завершить осенью 2025 года.

Напомним, строительство пешеходного тоннеля длинной 75 метров под Лыковой Дамбой завершится в марте 2025 года.

Также ранее сообщалось, что контракт на создание террасного парка в Почаинском овраге был заключен в конце 2022 года. Генеральным подрядчиком выступает ГП НО "ДиРОН".