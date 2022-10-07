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Общество

Заключен контракт на создание террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода

02 ноября 2022 14:26  [130] Общество
Проект благоустройства Почаинского оврага

Проект благоустройства Почаинского оврага

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заключен контракт на создание террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода. Об этом сообщил председатель Гордумы Олег Лавричев.

Согласно информации, Управление инженерной защиты Нижнего Новгорода и ГП НО "ДиРОН" заключили муниципальный контракт стоимостью 2,96 млрд рублей.

В рамках благоустройства также будут реконструированы коллектор дождевой канализации и инженерная защита склонов.

По данным с сайта госзакупок, подрядчик должен завершить работы до 1 ноября 2025 года.

Напомним, что при строительстве террасного парка будет снесено 28 объектов, среди которых 7 жилых домов. Благоустройство будет проводиться  за счёт средств инфраструктурного кредита.

Проект был представлен в августе текущего года, а работы планируется начать в 2023 году.

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Теги:
Благоустройство Почаинский овраг
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