Заключен контракт на создание террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода Общество

Проект благоустройства Почаинского оврага Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заключен контракт на создание террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода. Об этом сообщил председатель Гордумы Олег Лавричев.

Согласно информации, Управление инженерной защиты Нижнего Новгорода и ГП НО "ДиРОН" заключили муниципальный контракт стоимостью 2,96 млрд рублей.

В рамках благоустройства также будут реконструированы коллектор дождевой канализации и инженерная защита склонов.

По данным с сайта госзакупок, подрядчик должен завершить работы до 1 ноября 2025 года.

Напомним, что при строительстве террасного парка будет снесено 28 объектов, среди которых 7 жилых домов. Благоустройство будет проводиться за счёт средств инфраструктурного кредита.

Проект был представлен в августе текущего года, а работы планируется начать в 2023 году.