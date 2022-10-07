Проект благоустройства Почаинского оврага
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Заключен контракт на создание террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода. Об этом сообщил председатель Гордумы Олег Лавричев.
Согласно информации, Управление инженерной защиты Нижнего Новгорода и ГП НО "ДиРОН" заключили муниципальный контракт стоимостью 2,96 млрд рублей.
В рамках благоустройства также будут реконструированы коллектор дождевой канализации и инженерная защита склонов.
По данным с сайта госзакупок, подрядчик должен завершить работы до 1 ноября 2025 года.
Напомним, что при строительстве террасного парка будет снесено 28 объектов, среди которых 7 жилых домов. Благоустройство будет проводиться за счёт средств инфраструктурного кредита.
Проект был представлен в августе текущего года, а работы планируется начать в 2023 году.
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