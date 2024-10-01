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Происшествия

Автобус и маршрутка с пассажирами столкнулись на проспекте Бусыгина

25 октября 2024 13:26  [129] Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Днём 25 октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Согласно информации, на проспекте Бусыгина столкнулись маршрутка и автобус, двигавшиеся в попутном направлении. По предварительным данные, пострадали несколько человек. Они госпитализированы в медучреждение.

В настоящее время пожарные МЧС России ликвидируют последствия аварии: смывают топливо с проезжей части и исключают возможное возгорание.

На место ДТП для выяснения всех обстоятельств выехали работники прокуратуры Автозаводского района. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке граждан и при наличии оснований приняты меры реагирования.

Видео: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, утром 24 октября в Кстовском округе также произошло ДТП c участием пассажирского автобуса, пострадали 12 человек.

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Теги:
Авария ДТП Общественный транспорт
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