Автобус и маршрутка с пассажирами столкнулись на проспекте Бусыгина

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Днём 25 октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошло ДТП с участием общественного транспорта.
Согласно информации, на проспекте Бусыгина столкнулись маршрутка и автобус, двигавшиеся в попутном направлении. По предварительным данные, пострадали несколько человек. Они госпитализированы в медучреждение.
В настоящее время пожарные МЧС России ликвидируют последствия аварии: смывают топливо с проезжей части и исключают возможное возгорание.
На место ДТП для выяснения всех обстоятельств выехали работники прокуратуры Автозаводского района. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке граждан и при наличии оснований приняты меры реагирования.
Видео: ГУ МЧС по Нижегородской областиНапомним, утром 24 октября в Кстовском округе также произошло ДТП c участием пассажирского автобуса, пострадали 12 человек.
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