Автобус и маршрутка с пассажирами столкнулись на проспекте Бусыгина Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Днём 25 октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Согласно информации, на проспекте Бусыгина столкнулись маршрутка и автобус, двигавшиеся в попутном направлении. По предварительным данные, пострадали несколько человек. Они госпитализированы в медучреждение.

В настоящее время пожарные МЧС России ликвидируют последствия аварии: смывают топливо с проезжей части и исключают возможное возгорание.

На место ДТП для выяснения всех обстоятельств выехали работники прокуратуры Автозаводского района. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке граждан и при наличии оснований приняты меры реагирования.

Видео: ГУ МЧС по Нижегородской области