В ДТП с рейсовым автобусом под Кстовом пострадали 12 человек Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Утром 24 октября в Кстовском округе произошло ДТП c участием пассажирского автобуса, следующего по маршруту Кстово - Нижний Новгород.

По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию, не справился с управлением и совершил столкновение с впереди движущимся грузовиком.

По уточнённой информации от Минздрава Нижегородской области, всего в ДТП пострадали 12 человек. Из них 4 человека госпитализированы в Кстовскую ЦРБ, все остальные после получения помощи направлены на амбулаторное лечение - в том числе пострадавшая, которая была доставлена в областную больницу.