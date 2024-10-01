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Происшествия

В ДТП с рейсовым автобусом под Кстовом пострадали 12 человек

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Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Утром 24 октября в Кстовском округе произошло ДТП c участием пассажирского автобуса, следующего по маршруту Кстово - Нижний Новгород.

По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию, не справился с управлением и совершил столкновение с впереди движущимся грузовиком.

По уточнённой информации от Минздрава Нижегородской области, всего в ДТП пострадали 12 человек. Из них 4 человека госпитализированы в Кстовскую ЦРБ, все остальные после получения помощи направлены на амбулаторное лечение - в том числе пострадавшая, которая была доставлена в областную больницу.

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Теги:
Авария ДТП Кстовский район
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