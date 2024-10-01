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25 октября 2024 13:37  [202] Почти 33 тысячи единиц общественного транспорта обновят в РФ за шесть лет
Общество

Глеб Никитин выступил на форуме "Общественный транспорт-2024"

25 октября 2024 17:47  [113] Общество

Фото: пресс-служба форума "Общественный траспорт-2024"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в работе форума "Общественный транспорт-2024" в Москве. Организатором форума выступает Российский союз промышленников и предпринимателей при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Цель форума – поддержка и развитие инициатив бизнеса в реализации проектов общественного транспорта.

"Инфраструктурные проекты, с учетом их высокого мультипликативного эффекта и огромного влияния на уровень комфортности жизни граждан, традиционно входят в число приоритетов Российского союза промышленников и предпринимателей. Уже пятый год подряд ключевой площадкой для выработки конструктивных предложений в данной сфере является проводимый РСПП форум "Общественный транспорт", объединяющий членов Правительства РФ, руководителей регионов, первые лица крупного бизнеса. Уверен, что те инициативы, которые прозвучат в октябре на форуме "Общественный транспорт-2024", будут носить практический характер и способствовать достижению целей национального развития», - подчеркнул президент РСПП Александр Шохин.

В ходе пленарного заседания на тему "Развитие общественного пассажирского транспорта: основные приоритеты" Глеб Никитин рассказал о программе комплексного обновления общественного транспорта в Нижегородской области.

Губернатор отметил, что за последние годы произошло серьезное обновление подвижного состава общественного транспорта как в Нижнем Новгороде, так и округах региона. Правительство Нижегородской области задействует все возможные меры поддержки для обновления подвижного состава и развития инфраструктуры транспорта. Общее обновление подвижного состава автобусов за последние шесть лет составило 1 126 единиц. Реализуется проект по модернизации всей трамвайной сети Нижнего Новгорода (150 километров), будет приобретено 170 новых трамваев. Все трамваи и основная часть электробусов произведены в Нижегородской области на совместном российско-белорусском предприятии "Нижэкотранс". Вместе с этим есть задачи, требующие решения, в частности, привлечение на работу водителей.

"Хорошо, что эти темы обсуждаются в рамках столь масштабного мероприятия. Хотелось бы поблагодарить РСПП, Александра Николаевича Шохина за инициативу и организацию. Уверен, что результатом форума станут совместные решения, которые будут способствовать развитию отрасли", - отметил Глеб Никитин.

Также на площадке форума участникам и гостям был представлен электробус "МиНиН".

Напомним, ранее Глеб Никитин сообщил о планах по переводу маршрутов общественного транспорта Нижнего Новгорода на брутто-контракты. Это принцип работы, при котором перевозчик получает плату за выполненные рейсы, а не за количество перевезенных пассажиров. Планируется, что брутто-контракты позволят обеспечить транспортную работу перевозчиков стабильным финансированием, обновить подвижной состав, повысить уровень заработной платы водителей и качества пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что почти 33 тысячи единиц общественного транспорта обновят в РФ за шесть лет.

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Теги:
Глеб Никитин Общественный транспорт Форум
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