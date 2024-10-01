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Общество

Почти 33 тысяч единиц общественного транспорта обновят в РФ за шесть лет

25 октября 2024 13:37  [109] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Минимум 33 тысячи единиц общественного транспорта будет обновлено в России к 2030 году. Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов на пленарном заседании форума "Общественный транспорт 2024".

"Чтобы 85% обеспечить, должны минимум 33 тысяч единиц за эти 6 лет обновить общественного транспорта. В среднем это получается 5,5 тысяч ежегодно мы должны продолжать поставлять новых автобусов, троллейбусов, электробусов, трамваев", - сказал Валентин Иванов.

Обновление парка ОТ будет проходить по трем мера поддержки: это продолжение льготного лизинга, предоставление отдельных субсидий регионам и продолжение программы по бюджетным кредитам на обновление общественного транспорта.

Субсидия из федерального бюджета будет пропорциональна численности населения, и станет распространяться на города с населением больше 50 тысяч человек. Уровень субсидирования от федерального центра может составлять от 20 до 80%.

Ранее сообщалось, что эксперты оценили изменения в работе маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт
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